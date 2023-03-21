〈貴金屬盤後〉擔心銀行業還有未爆彈 黃金期貨一度漲破2000美元

黃金期貨周一 (20 日) 收在約 11 個月高點，盤中一度突破每盎司 2000 美元整數關卡，是超過一年來首見，原因是瑞士信貸 (Credit Suisse) 由瑞士銀行集團 (UBS) 收購之後，投資人擔心銀行業還有其他未爆彈。

4 月交割的紐約黃金期貨價格上漲 9.30 美元或 0.5%，報每盎司 1982.80 美元，為去年 4 月 18 日以來最高價格，盤中最高曾漲至 2014.90 美元。

在瑞士政府協調下，瑞銀周末倉促拍板收購瑞信，瑞士前兩大銀行自此合併。為了安撫投資人，全球央行另宣布提高美元互換協議的操作頻率，由每周一次改為每天一次，以增強美元流動性。

OANDA 資深市場分析師 Edward Moya 說：「雖然已經做了緊急措施... 但現在事情還沒了結。避險資金流動還是關鍵。」

Insignia Consultants 研究主任 Chintan Karnani 說，眾人擔心這場銀行危機才剛開始，未來可能有更多大大小小的公司需要被拯救，這些都刺激對黃金的避險需求。

自矽谷銀行 (SVB) 倒閉以來，黃金已上漲約 100 美元。

Karnai 分析，接下來需要注意黃金指數股票型基金 (ETF) 的需求，以及黃金投資數據，這些將決定價格走勢。

美股周一反彈，美債殖利率上升，不過美元走軟。追蹤美元對六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.3% 至 103.389。

Kinesis Money 市場分析師 Rupert Rowling 說：「在投資人認為不會再有大型金融機構處在風險中以前，黃金仍將是資產選擇。」

Saxo Bank 大宗商品策略部門主管 Ole Hansen 說，黃金突破 2000 美元可能觸發一些獲利了結賣壓，但不至於改變黃金的走向。

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