〈波若威法說〉今年保守看待 毛利率目標持平去年

光通訊廠波若威 (3163-TW) 今 (20) 日召開法說會，展望今年，總經理黃裕文表示，由於總體經濟不確定，影響終端客戶建置，客戶持續調整庫存，今年保守看待，毛利率目標持平去年。

黃裕文認為，總體經濟隱憂使終端的電信業者、有線電視業者拉貨開始放緩，產業進入庫存調整，加上光纖佈線需要龐大人力，但目前北美失業率處於低檔，缺工也為建置、設備去化增添難度。

黃裕文表示，庫存持續調整可望使第二季較本季持平或小幅成長，但難達去年同期水準，至於下半年，期望今年第三季能迎來傳統旺季，帶動下半年表現回溫。

客戶動態上，黃裕文提到，目前並未被砍單，僅是遞延，而確切庫存去化完畢的時間較難預期，主因現階段市況下客戶積極搶市場，因此急單需求較旺，目前訂單能見度不長。

面對近期市況疲軟，黃裕文認為，這僅是短期震盪，光纖市場長期將維持成長趨勢，美國基建案補助去年年底才正式通過，未來建置才會陸續增加，同時，歐洲 FTTR 政策下，還有很多規模需要建置。

波若威認為，四大產品線中，WDM、Branch 持續調整庫存水位，看好去化後今年的成長力道，OIN 持平看待，其中電信產品持續保守，但網路客戶需求逆勢提升，尤其是資料中心需求成長更為明顯，AMP 則保持穩定。

波若威去年 WDM (光波長分合產品) 占 48%、Branch (光能量分合產品) 光模組 31%、OIN (光纖連接產品) 13%、AMP (光能量放大產品) 8%，地區別來看，美洲 56%、亞洲 30%(其中 10% 以上終端客戶為北美廠商)、歐洲 14%。