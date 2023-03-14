六角去年獲利創歷年次高 賺贏過去2年總和 EPS 6.56元

連鎖餐飲集團六角 (2732-TW) 今 (14) 日公布去 (2022) 年財報，全年稅後純益 2.97 億元，年增 119%，每股純益 (EPS) 達 6.56 元，一舉賺贏過去 2 年總和，並創歷年次高，董事會也通過去年下半年度盈餘分配案，將配發現金股利 4.3 元，加計上半年配息 2 元後，合計去年共配息 6.3 元，以今日收盤參考價 169 元計算，現金殖利率為 3.73%。

隨著全球各國邊境管制陸續鬆綁，放寬國際觀光條件，六角董事長王耀輝指出，今年主力品牌「Chatime 日出茶太」全球展店目標達 1800 家，淨增 400 家，拚全年獲利倍增，並力求疫情過後每年全球門店淨成長保持 30%，營運動能快速成長更甚疫前。

六角去年合併營收 42.11 億元，營業利益 3.47 億元，年增率分別為 1%、80%，而毛利率為 44%，年增 3 個百分點，營益率 8%，年增約 4 個百分點，稅後淨利率 7%，也年增約 4 個百分點，呈現「三率三升」。

六角於疫情逆風期間，仍保持全球市場占有率，日出茶太近 3 年全球門店淨成長為 10%、10% 和 20%，目前已在印尼、菲律賓、澳洲、歐美和馬來西亞等國家建立超越百店的經濟規模，全球總店數達 1400 家。

為持續開拓全球市場版圖，六角今年將攜手韓國餐飲集團 Pizza Maru 搶攻韓國手搖飲市場，預計 5 年在當地開出達 200 家規模。

而澳洲子公司 Chatime Group 預計今年店數達 200 家，淨增約 30 家，再加上 FMCG(快銷品) 商品於澳洲 Woolworths 和 Coles 兩大超市銷售業績穩健，也將持續挹注加盟、權利金和原物料收入成長，續保持當地手搖飲領導品牌地位。

另外，轉投資王座國際部分門店已完成折舊攤提，且隨著國內餐飲需求大增，去年已由虧轉盈，今年初六角更取得「橋村炸雞」台灣獨家總代理權，首店預計將在台北開出，六角樂觀看王座全年獲利可望再上一層樓。

而旗下杭州瑞里因應中國疫情封城，期間進行營運優化管理，目前已將損益點降低，今年也可望受惠當地生活回歸正常，營運趨穩。