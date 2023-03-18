避險基金大咖：美國銀行下週一收購標誌銀行

美國聯邦存款保險公司 (FDIC) 二度為倒閉的矽谷銀行 (SVB) 和標誌銀行 (Signature Bank) 尋找買家，避險基金大咖艾克曼 (Bill Ackman) 週五 (17 日) 推文指出，美國銀行將於下週一 (20 日) 收購標誌銀行 。

艾克曼週五推文透露：「聽說美國銀行 (BAC-US) 將在週一收購標誌銀行。除非我們能保護沒有保險的儲戶存款，否則小型銀行資金成本上升，迫使它們合併或被具系統重要性銀行 (SIB) 收購，我不認為這對美國有好處。」

艾克曼爆料，美國銀行為標誌銀行的買家 (圖片：翻攝艾克曼推特)

艾克曼並未透露消息來源，不過，有消息人士向《路透社》透露，美國銀行對收購標誌銀行並不感興趣。

截稿前，標誌銀行沒有立即回應置評請求，美國銀行拒絕置評。

繼矽谷銀行倒閉後，美國紐約州監管機構上週日 (12 日) 以有類似「系統性風險」為由，宣布關閉有大量業務對加密貨幣產業的標誌銀行，這是美國銀行業史上第三大銀行倒閉事件。

FDIC 週五二度為倒閉的矽谷銀行和標誌銀行尋找買家，要求有意收購兩家銀行的業者，必須在週五以前投標。據傳 FDIC 期盼這兩家銀行能夠完整售出，倘若未見買家出現，才考慮分拆部分事業出售。

FDIC 還要求標誌銀行的買家必須同意放棄該行的加密貨幣業務才能進行收購。

FDIC 發言人週五否認任何要求標誌銀行買家放棄所有加密貨幣業務的說法，發言人回應：「在合法情況下，該機構既不禁止也不勸阻銀行機構向任何特定類型客戶提供銀行服務。」

發言人還補充：「直到銀行的所有資產都被出售、針對銀行的所有索賠都得到解決，而且收購方決定其出價條件，FDIC 接管才會結束。收購方將告知 FDIC 願意從倒閉的銀行取得哪些資產和負債。」