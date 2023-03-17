樺漢攜旗下樺康智雲打造四大連動系統 導入馬稠後智慧園區

嘉義馬稠後智慧園區今 (17) 日舉辦開工啟動典禮，工業電腦廠樺漢 (6414-TW) ESaaS(Ennoconn Solution as a Service) 也攜手旗下樺康智雲，打造四大連動系統，導入園區，帶動地方產業升級。

樺漢董事長朱復銓表示，透過集團的軟硬整合、雲網結合與智慧連動技術，在 ESG 節能減耗、淨零碳排的業務上，水平及垂直整合子公司與合作夥伴之資源，協助政府與企業一條龍智慧整合方案，以數位科技帶動能源與環境永續。

而此次樺漢集團打造的四大連動系統，智慧連動環境偵測 (Intelligent Linkage for Environment Detection)，採用環境監測、分析、異常示警等預防機制，裝設震動監測儀、多功能氣象站、空氣品質檢測儀、淹水偵測器、日照計等感測設備，將資訊整合、遠端紀錄、即時連動，實現園區全面智慧化，提高安全加強管理。

GIS 地理資訊系統 (Geographic Information System) 則可避免因重複挖掘或誤挖管線造成公共災害，透過建置園區設施管線之完整版 Web 地理資訊系統，以 3D 顯示管線與挖掘區域的投射資訊，涵蓋範圍包含給排水、電力、電信、路燈、交通號誌、消防栓等 GIS 空間資料庫的建置。

ERP 營運管理資訊系統 (Enterprise Resource Planning System) 針對園區進駐廠商，導入企業資源管理規範，建置營運管理資訊系統平台入口網站，強化主動式服務，包含廠商基本資料維護、場地租借管理、行政文件申辦查詢、線上繳款服務、最新消息公告等。

管理中心智慧整合平台 (Intelligent Integration Platform of the Management Center) 導入智慧建築雲端平台，整合管理中心照明、監視、電梯、空調、排水、太陽能等系統資訊，進行完整的效能管理，兼具能源數據分析、設備監控維護、情境連動管理、報表分析等功能，打造出環保節能與低碳永續的智慧園區。

馬稠後智慧園區將會提供廠商一個以智慧製造應用為主軸的示範場域，規劃結合 AI、大數據分析、智慧連動系統等落實數位轉型與綠色轉型，讓園區廠商透過新型態綠色智慧生產園區，如智慧交通、智慧永續、智慧安全與智慧治理的系統等建置，來建構智慧化環境，藉以實現數位國家、智慧城市的目標。