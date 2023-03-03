〈樺漢展望〉今年高毛利應用比重衝5成 本業獲利高雙位數成長

工業電腦大廠樺漢 (6414-TW) 受惠今年高毛利的利基型軟硬整合套件、訂閱式服務比重可望達 5 成，將有助整體毛利率向上。法人估，樺漢今年營收可望續創高，毛利率提升 1-2 個百分點，本業獲利可望有高雙位數成長。

樺漢雖然因處分轉投資 Kontron 的部分 IT Service 業務，公司估，影響年營收約 120 億元，但在三大事業工控設計、品牌通路、系統整合均穩定成長下，無論第一季或是全年，扣除停業部門及一次性處分利益，每股純益將有高雙位數成長。

其中，樺漢個體受惠二個博弈大客戶加入、歐洲布達佩斯廠全年完整貢獻，以及利基型的軟硬整合、訂閱式服務應用大幅成長下，公司看好，上半年業績更將有倍數成長。

且據了解，樺漢軟硬整合以及訂閱式服務毛利率均有 3 成上下的水準，部分如航太等高階應用，毛利率更是超過 5-6 成，隨著相關應用比重進一步攀升，有利樺漢今年毛利率向上。

以比重來看，樺漢去年利基型軟硬整合套件產品營收比重佔 35%，訂閱式服務佔 7%，系統整合及設計製造則佔 58%。今年利基型軟硬整合套件比重可望達 4 成、訂閱式服務則有機會提升至 1 成，合計將貢獻一半的營收。

樺漢去年在三大事業同步成長下，全年營收 1204.49 億元，年增 25.4%，前三季每股純益 13.29 元，更直逼前年整年，而去年第四季在營運向上，以及處分 Kontron 部分 IT Service 業務挹注下，單季可望賺逾 1 股本，全年獲利上看 3 個股本。