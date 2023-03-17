歐美銀行風暴拖累台股周線收黑 短線走勢緊盯3數據

歐美銀行危機連爆，拖累台股周線收黑，安聯投信認為，雖有歐美金融業事件干擾股市，但包括半導體等電子產業，近期走勢相對強勢，並未受市場雜音太多影響，建議短線可觀察美國 CPI、美國銀行間拆款利率，以及美國前幾大銀行的 CDS 等 3 數據，作為投資上的判斷。

台股今 (17) 日在美股收高激勵下，由權值股領軍多頭發動攻勢，終場上漲 231.84 點，收在 15452.96 點，儘管周線雖收黑，但大盤站上 5 日線，成交量 2668.91 億元。

安聯投信表示，隨著升息循環來到尾聲，伴隨通膨壓力與就業數字等多面向考量，加上歐美銀行風波干擾，讓聯準會陷入鷹鴿態度搖擺的狀況，進而拖累全球股債市場波動加劇。

安聯投信台股團隊表示，受到聯準會鷹鴿態度不定所牽動市場氛圍的變化、市場預期落差，加上歐美金融業事件干擾所致，但觀察半導體等電子產業，近期走勢相對強勢，並未受市場雜音太多影響。

以半導體族群為例，就調研訊息上，從下行轉為上行週期正向跡象也愈趨明顯；至於庫存消化部分，上半年有望消化完畢、產業下半年逐步回溫的方向並未出現改變跡象。

安聯投信台股團隊表示，現階段產業仍維持先下修先回升，像是 DDIC、TV panel、被動元件等可望率先回升；而去年下半年修正的消費型電子族群、驅動 IC、PC 族群，今年開始陸續回溫。

就機會面，安聯投信台股團隊表示，可從長線趨勢與動態機會中找投資方向；工業機器人及自動化需求、AI 發展、資料中心及雲端需求等科技帶來的長線趨勢將持續。在追求永續帶動的綠能趨勢，如電動車相關、儲能等，長期來看仍可望持續獲得政策支撐及資金投入。

至於美國銀行所引發的市場擔憂，安聯投信建議，投資人可觀察以下訊號：美國 CPI(消費者物價指數) 數字，理由是如果降不下來，聯準會還是被迫要做動作；美國銀行間拆款利率，以及美國前幾大銀行的 CDS(信用違約交換)，作為投資上的判斷。

