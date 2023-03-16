鉅亨速報 - Factset 最新調查：微星(2377-TW)EPS預估下修至11.77元，預估目標價為146.5元

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對微星(2377-TW)做出2023年EPS預估：中位數由12.01元下修至11.77元，其中最高估值14.63元，最低估值9.8元，預估目標價為146.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|14.63
|16.72
|最低值
|9.8
|12.13
|平均值
|11.79
|14.09
|中位數
|11.77
|13.78
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|193,280,966.07
|209,981,000
|最低值
|180,625,000
|186,071,916.23
|平均值
|184,321,549.46
|200,548,294.18
|中位數
|181,746,500
|198,551,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2019年
|2018年
|EPS
|11.79
|20.03
|6.61
|7.15
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|180,411,242
|201,810,152
|120,491,417
|118,527,273
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/2377/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。