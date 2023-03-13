〈臻鼎營運展望〉全年毛利率走勢恐承壓 看好車用及伺服器板成長

上市 PCB 廠臻鼎 - KY(4958-TW)今 (13) 日召開法說會，公司強調持續投資，資本支出將不低於於去 (2022) 年的 300 億元水準，公司對仍在進行庫存去化的手機及電腦應用需求表示「不容樂觀」，對全年營收展望以持平於 2022 年 1713.56 億元看待，但毛利率在進入買方市場及供需不平衡之下，預期承受龐大壓力。

臻鼎 - KY 董事長沈慶芳對客戶端所提出在目前兩岸之外另赴其他地區設立生產線，表示積極進行規劃，但他指出，PCB 的生產設施包括前後段生產設備還有污水處理設施，短時間並不容易移轉，同時，對於臻鼎目前在兩岸投資的產能，也不能閒置。

目前，臻鼎在東南亞的投資則僅有在印度設立的 PCBA 廠，但對於 PCB 廠的東南亞投資尚未見有具體的動作，主要在於目前中國大陸的 PCB 生產體系供應鏈齊全，生產效率高，且適合大規模產能的生產。

臻鼎在中國大陸深圳首座 ABF 廠已於今年 2 月小量量產，淮安第三園區高階 HDI 廠已在裝機中，高雄園區廠房在今年 1 月完成封頂儀式。台灣、印度、淮安、深圳、秦皇島等廠區都朝高階布局，也有因應客戶中國海外產能的規劃，目前 ABF 量產良率已與 Tire 1 相當，看好深圳、秦皇島、淮安產能將有助於 2024 年大幅成長。

臻鼎對 2023 年營收展望以持平於 2022 年 1713.56 億元看待，對手機、電腦應用需求保守看待，但看好車用及伺服器應用板在高階、新平台客戶加入後的表現，整體而言，如 BT 與 ABF 等 IC 載板，則因市場供需的變化及同業的競爭，可能淪爲賣方市場。如臻鼎已生產 BT 載板，市場在去年 10 月起出現緊縮，一直到今年 2 月需求才略爲回升。

臻鼎 2022 年全年營收爲 1713.56 億元，毛利率 23.28%，年增 3.68 個百分點，稅後純益 205.35 億元，歸屬母公司淨利爲 141.97 億元，年增 47.1%，每股純益 15.02 元。臻鼎去年的毛利率改寫歷史新高，但市場評估，由於整體市場的需求的遲滯，可能形成爲去化產能形成競爭加劇，對臻鼎的 2023 年的毛利率可能有不利的影響。

對於投資人詢問臻鼎是否以買回庫藏股以提振市場信心，董事長沈慶芳指出，臻鼎積極進行本業的投資，堅持永績經營，目前並不考慮執行買回庫藏股。