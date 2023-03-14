盤中速報 - 臻鼎-KY(4958)急跌-2.24%報109.0元，成交3,107張

臻鼎-KY(4958-TW)近5分K跌速2.24%，14日09:07報109.0元，成交3,107張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

臻鼎-KY(4958-TW)近5日股價上漲0.43%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數下跌1.51%。台灣加權指數下跌1.29%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-6,112 張
  • 外資買賣超：-4,569 張
  • 投信買賣超：-1,629 張
  • 自營商買賣超：+86 張
  • 融資增減：+799 張
  • 融券增減：+7 張

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