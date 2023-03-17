鉅亨速報 - Factset 最新調查：富邦金(2881-TW)EPS預估下修至7.01元，預估目標價為64.7元

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對富邦金(2881-TW)做出2023年EPS預估：中位數由7.71元下修至7.01元，其中最高估值10.76元，最低估值5.41元，預估目標價為64.7元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|10.76
|9.99
|最低值
|5.41
|6.16
|平均值
|7.36
|8.05
|中位數
|7.01
|7.9
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|444,001,695.47
|479,167,879.27
|最低值
|289,219,210
|314,050,200
|平均值
|365,615,226.89
|395,321,488.79
|中位數
|366,533,500
|362,924,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|3.54
|12.49
|8.54
|5.46
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|259,458,299
|485,832,177
|476,506,085
|447,992,422
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/2881/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。