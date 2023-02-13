統一超營運4大引擎強轉 有望繳最旺Q1成績單

連鎖超商統一超 (2912-TW) 日前公布 1 月合併營收創新高，在超商業的相對淡季中表現強勁，進入 2 月後，隨著持續深耕會員服務、轉投資事業體營運動能轉強、國道服務區受惠國旅熱絡，以及情人節和 228 連假節慶商機連袂發威，法人樂觀看待，統一超有望繳出最旺第一季成績單。

統一超 1 月合併營收 266.14 億元，月增 2.38%、年增 12.32%，創單月新高，主要是因國內 7-ELEVEN 掌握元旦連假、年節採買、走春商機，強化觀光型商圈、國道商場門市經營，推升鮮食業績年成長 20%、超商咖啡也年增 10%，國道商場業績更較去 (2022) 年同期成長超過 70%。

統一超進一步指出，轉投資事業中包括菲律賓 7-ELEVEN、悠旅生活 (星巴克)、統一生活 (康是美)、二十一世紀 (21 風味館、21TOGO) 等 1 月均表現亮眼。

另一方面，統一超經營會員有成，OPENPOINT 生態圈會員人數已逼近 1600 萬，1 月會員貢獻度超過 60%，會員單月消費金額更創歷史新高。

統一超表示，將持續深耕行動隨時取全民共享服務，持續提升會員黏著度，近日 OPENPOINT 生態圈與 GooglePay 國際支付深度合作，可透過 GooglePay 綁定，看好有望再創服務人次新高。

而隨著國旅熱絡態勢，統一超商經營的仁德、泰安、東山和關廟四大國道服務區，後續成長動能可期。