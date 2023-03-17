電價調漲在即 概念股這樣選！

電力成本高漲的壓力終將反映至電價上，電價漲幾乎抵定的背景下，一般人除了設法降低用電量，增加其餘收入也是個好辦法，而去年竄起的儲能概念股，包含機電、能源工程、電源管理等廠商多已吸引不少資金進駐，即便近期多有回檔，也處於相對高位階，因此從其他同樣有機會吸引題材性買盤的方向著手，是個不錯的選擇。

電力成本高、電價漲，生產能源的類股族群定會受到更多市場關注；今天就來看看節能族群，先聚焦在太陽能發電上。

以目前多家太陽能電池、模組廠的營運結構來看，由於上游原料價格波動大，且成本尚不易壓低，大型的太陽能模組成本也不容易轉嫁給下游；去年多家廠商都處於損益兩平的邊緣中掙扎，除了難用本益比去估算以外，也不會是法人買股的首選，也因此股價大多都還處於近幾個月來看，相對低檔位置整理，對於在國際股市金融股危機風雨欲來的環境下，反而有機會成為部分盤面短期資金後續的避風港，甚至成為題材拉抬的類股。

2022 年，太陽能多晶矽的價格來到多年新高，導致太陽能模組產營運壓力大增；而在上游產出持續增加後，去年底左右多晶矽價格也出現急跌，緊接著的就是上游產出受到控管，價格又出現反彈，而在 3 月起反彈力道減弱並再度迎來修正，對於電池模組廠來說是件好事。

原料價格下滑有助於廠商營運表現，而哪間企業可能受惠最多，我們可以來比較一下幾家國內指標大廠的毛利率。首先是元晶 (6443-TW)，去年 4 季毛利率分別為 7.06%/6.6%/5.41%/10.21%；3576 聯合再生前 3 季是 16.07%/10.39%/9/96%；6244 茂迪是 7.75%/11.83%/13.74%。可以看到波動率不小且利潤率不高，而在上游產能持續開出，對於 2023 年的原料壓力預期減輕後，判斷毛利率百分比相對較低的廠商會有較大的利潤回升程度，且元晶又具國內龍頭地位，預期獲利改善程度會蠻明顯的。

而從這些獲利表現都不怎麼樣的個股中挑選，轉虧為盈更是容易成為飆股的特性之一，從近期相對強勢的太極 (4934-TW) 來看，經過了連續 8 季虧損，去年 Q3 轉盈，搭配每股淨值偏低，交易限制可能放寬的預期下，都是潛在的利多；從這個方向去尋找，生產太陽能多晶矽晶片的 3686 達能，連續 4 季虧錢，股價淨值 9.6 元，有機會成為下一檔擁有類似條件的標的，目前就是持續關注營收及獲利變化。

搭配股價表現來看，這類族群較易因為題材或短線買盤而拉動，短線操作可注意價量變化即可，不過通常發動時間較難抓準，目前大多個股還處於低檔整理階段時，少量分批佈局有潛在題材行情的機會，或許是個可考慮的短中期波段部位。

（撰文者：永誠資產管理處 分析師 江太壹）

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