金融風波此起彼落 美國經濟漸朝硬著陸傾斜

隨著矽谷銀行倒閉讓美國銀行業面臨壓力、以及對瑞信擔憂情緒的升溫，經濟和市場的前景正變得黯淡，對經濟衰退的擔憂也在加劇。

標普 500 指數周三 (15 日) 收跌 0.7%，2 年期美債殖利率下跌超過 30 個基點，布蘭特原油價格下跌 5% 至一年來最低水平，這些數據都證明對經濟衰退的焦慮情緒的加劇。

幾周前，分析人士和投資人還在爭論美國經濟是否會很快陷入衰退，關於美國經濟將出現「不著陸」的觀點漸占上風，即經濟繼續成長、通膨高於預期。然而過去一周這種觀點已被動搖；雖然近期數據顯示就業和通膨等關鍵領域依然強勁，但部分投資人擔心，在 Fed 啟動數十年來最激進的緊縮周期之後，銀行業可能出現更多動盪，並且超出經濟的承受能力。

John Hancock 投資管理公司聯席首席投資策略師 羅蘭 (Emily Roland) 表示：「『不著陸』的可能性很快就消失了。現在有些事情正在發生，我們認為經濟衰退可能已經提前到來。」

投行 Cantor Fitzgerald & Co. 分析師周三指出，聯邦基金利率與 2 年期美債殖利率的利差已達到 95 個基點；在過去 4 次衰退中有 3 次在衰退前達到這一水平。與此同時，美債殖利率曲線幾個月以來的持續倒掛也一直在發出衰退訊號，即使不少市場人士認為衰退將是輕微的。

阿波羅全球管理公司首席經濟學家史洛克 (Torsten Slok) 是美國經濟「不著陸」觀點的早期支持者之一。他認為，Fed 無法迅速為經濟成長和通膨降溫，這將迫使政策制訂者的升息幅度超出預期，並在明年某個時候引發經濟衰退。

不過，鑑於近期對銀行業的擔憂，他改變了觀點，認為 Fed 不太可能會在下周會議上升息，因為經濟衰退可能迫在眉睫。他表示：「一場金融事故已經發生。在信貸條件收緊的推動下，我們正從『不著陸』走向『硬著陸』。」

目前，芝加哥商品交易所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，Fed 在下周升息 25 個基點的可能性為 66.4%，而不升息的可能性為 33.6%，高於前一天的 30.6%。

資管公司 Allspring Global Investments 資深投資策略師雅各森 (Brian Jacobsen) 表示：「Fed 有升息直到某些東西崩潰的歷史。當前正在出現企業和商業模式崩潰。」他認為，標普 500 指數很可能跌破去年 10 月 3577 點的低點，較當前水平有 8% 的下跌空間。而不過 2 周前，他還預計標普 500 指數將在年底前升至 4400 點。

瑞銀美洲資產配置部門主管德拉賀 (Jason Draho) 認為，標普 500 指數到年底時將在 3800 點附近。他同時表示，經濟衰退的風險正在增加，「『軟著陸』的機率已經下降，『硬著陸』可能性已經上升。」

不過，也有一些投資人不那麼悲觀。他們認為監管機構對矽谷銀行的緊急措施將可防止危機發生，並為經濟「軟著陸」創造條件。FlowBank 市場策略師拉鮑姆 (Paul de La Baume) 就表示：「美國監管機構在確保儲戶拿回資金方面的高度反應，有助挽回潛在的信心喪失。最近的事情也告訴我們，監管機構並不想讓經濟處於風險之中。」