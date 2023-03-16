歐美銀行危機助長空頭 官股券商4天砸141億元穩盤

歐美銀行危機助長台股空頭氣焰，官股券商本周連續 4 個交易日進場買超，主要鎖定金控股及航運股布局，合計本周以來已買超金額約 141 億元。

美國矽谷銀行 (SVB) 倒閉、瑞士信貸也傳出大股東不願注資，銀行連環爆也讓台股跟著下修整理，指數從 15500 點一路摜破下壓，低點一度下探至 15186 點，終場下跌 166 點收在 15221.12 點，成交量 2422.57 億元。

這波銀行倒閉危機也拖累金融股走勢，觀察外資近 5 個交易日外資調節標的，主要以金融股為主，近 5 日調節標的包括：中信金 (2891-TW)、新光金 (2888-TW)、玉山金 (2884-TW)、開發金 (2883-TW)、第一金 (2892-TW)、台企銀 (2834-TW) 等 13 檔金融股都是外資賣超標的。

為抵禦外資賣壓，官股券商本周以來天天進場買超，除 13 日小買 4.51 億元，14 日買超金額共擴大至 76.18 億元，15 日、16 日也分別買超 32.93 億元、27.51 億元，合計共買超 141 億元。

至於買超標則是與外資對作，敲進個股包括中信金、新光金、開發金、玉山金、台企銀、合庫金、第一金、華南金、兆豐金、元大金、國泰金及彰銀等，跟外資呈現你丟我撿；另外，長榮航、華航及陽明等也是公股券商敲進標的。

統一投顧表示，台股近日已失守月均線，上檔壓力漸形成，如果短期月線無法成功收復，應提防台股趨勢翻空，短線建議先暫時觀望。

