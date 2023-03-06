宏碁桌機報捷 去年拿下馬來西亞市占冠軍

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 今 (6) 日表示，根據市調機構 GFK 最新資料顯示，宏碁 2022 年在馬來西亞桌機市場以市占率 34.3% 位居第一，其中，下半年以年增率 21% 遠超越業界負成長，並連續三季穩居當地市場冠軍，12 月更交出市占率 35.1% 的亮眼成績持續穩居榜首。

宏碁表示，旗下桌機已深耕馬來西亞市場，並深獲當地消費者青睞，宏碁致力為每個不同的使用情境，打造符合需求的多元桌機產品線，不論是電競玩家、創作者、居家使用者或多工上班族皆能擇期所愛。

營運面上，宏碁說，現階段消費性電子產品還沒看到回升，尚處辛苦階段，不過宏碁自身庫存水準狀況還好、去化也近尾聲，認為上半年產業情況依舊低迷，需觀察下半年市場終端需求是否回溫。

不過宏碁集團旗下小金雞表現仍相對穩健，近日也陸續公布 2 月營收，建碁 (3046-TW)2 月營收衝上 4.71 億元，月增 120.6%、年增 102.6%，改寫近 17 年來單月新高，累計前 2 個月營收達 6.85 億元、年增 82.6%；宏碁遊戲 (6908-TW)2 月營收達 5.27 億元，月減 18.8%、年增 202.3%，累計前 2 個月營收達 11.76 億元、年增 267.4%。

此外，宏碁智醫 (6857-TW)2 月營收達 102.8 萬元，月增 45.8%、年增 116.4%；展碁國際 (6776-TW)2 月營收達 15.26 億元，月減 9%、年增 1.4%；倚天酷碁 (2432-TW)2 月營收則達 1.07 億元，月增 85.6%、年增 92.6%。