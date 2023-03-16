〈大金新品發表會〉代理商和泰興業斥30億元蓋桃園物流中心 2025年啟用

和泰興業因應大金營運持續擴張，斥資 30 億元在桃園沙崙建置物流倉儲中心，預計 2025 年初完成啟用，除了大幅提升營運效率外，預期未來每年可以減少 2000 萬元費用。

和泰興業代理大金屆滿 30 年，目前總部位於台北內湖、以及中部分公司，董事長蘇一仲指出，由於業績每年成長，因應未來營運需求，選定桃園沙崙興建物流倉儲中心，整體效益將大幅提升。

總經理林鴻志補充，桃園沙崙興建物流倉儲中心鄰近港口與交流道，交通位置便利，預計 2025 年初完工啟用後，每年費用會降低 2000 萬元，同時整合營業據點與維修、先進的自動化倉儲設備，強化整體戰略版圖並提升顧客滿意度，未來也將提供一站式的全方位服務。

另外，和泰興業台北總公司持續擴大，員工陸續增加，辦公室不敷使用，目前正在尋找新辦公室，期望擴大辦公室規模。蘇一仲強調，台北總公司與中部分公司獲得 WELL 認證最高等級鉑金級認證，肯定產品舒適節能的空氣技術專業，也為企業落實綠色永續更推進一步。

蘇一仲表示，大金 2015 年獨家開發出的 R32 新世代環保冷媒機種，不會破壞臭氧層、溫室效應係數減低 75% 及提升 10% 能效的特性；截至 2021 年，全球累積銷售 R32 空調超過 1.6 億台，為地球減碳 2.6 億噸。