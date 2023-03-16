指揮中心：COVID-19最快4月改類 大眾運輸戴口罩有望鬆綁

確診輕症免隔離免通報新制將於 20 日起上路，指揮中心指揮官王必勝今 (16) 日表示，疫情已降至幾乎是一年來最低點，0+n 新規定實施後將觀察 2 周，順利的話，有可能提前至 4 月將 COVID-19 由第五類傳染病改為第四類，或是指揮中心降級開設，接下來也會放寬大眾運輸戴口罩規定。

國內上週 (3/10-3/16) 平均每日新增 8959 例 COVID-19 確定病例，其中為 8804 例本土個案及 155 例境外移入；另上週平均每日新增研判 41 例死亡。較前一週均呈下降趨勢。王必勝指出，疫情穩定下降，幾乎是一年以來的最低點。

外界關注 COVID-19 何時從法定傳染病第五類降至第四類？王必勝說明，鬆綁措施都持續實施，有的快、有的慢，預計待 3 月 20 日輕症免通報免隔離實施後，再觀察 2 周，同時與醫療院所討論院內防疫降級事宜，若一切順利、沒有太大變化的話，4 月有機會進行改類，或是指揮中心降級。

台灣目前僅剩醫療照護機構及大眾公共運輸強制戴口罩，韓國預計 3 月 20 日起取消大眾運輸戴口罩規定。對此，王必勝表示，其他國家先鬆綁，我國可以觀察，強調已列入規劃，但時程尚未確定，相信不會太久，也有專家建議醫療院所、長照機構繼續戴口罩，可由公共運輸先鬆綁。

指揮中心表示，快篩陽性輕症或無症狀民眾免通報免隔離措施將自 3 月 20 日起實施。民眾如出現重症警示症狀，或是屬於 65 歲以上長者、孕產婦或具慢性病史等具重症風險因子對象，請儘速就醫，以利醫師評估開立公費口服抗病毒藥物，降低感染後引發併發症或導致死亡的風險。