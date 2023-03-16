長利科技攜手西門子、威力工業跨入儲能櫃市場

磷酸鋰鐵電芯組製造大廠長利科技今 (16) 日宣布，攜手西門子、威力工業跨入儲能櫃市場，目前年產能已達 100M，並將持續增加，隨著儲能議題越來越受各界關注，已有來自各產業高度詢問，出貨可期。

長利科技董事長李明峰表示，運用電池專業生產的核心技術跨入儲能櫃市場，並已於 2022 年已完成第二代儲能電池系統設計架構，今年 1 月廠內再設置完成 1MW 儲能櫃系統 (20 呎貨櫃)，目前年產能已提升至 100M，並將持續增加，可因應快速成長的市場及訂單需求。

台灣在核二廠二號機停役、水源匱乏難以支撐水力發電、火力電廠不能興建、綠能效能不穩定等情況下，要擁有穩定電力供應，還能符合節能減碳目標，更要配合企業加速 ESG 發展，儲能設備將是未來工商業界的最佳選項。

今日包括工研院材化所技術長潘金平、台灣能源數位轉型產學技術聯盟許志義教授、西門子數位工業協理陳仁能、威力工業網路董事長施作君、義電智慧能源台灣總經理陳威廷等百餘位貴賓與會，共同見證新一代最新的科技儲能櫃正式上市啟用，成為未來電力能源調節的最佳解決方案。

「長利儲能櫃系統」除配備長利科技專業生產的磷酸鋰鐵電芯組外，更結合西門子的 PCS(儲能功率調節系統) 和威力工業的 EMS(能源管理系統)，確實達到削峰填谷的電力調節，確保用電無虞，並讓企業用電量降載，達到 ESG 永續精神。

西門子數位工業總經理駱奎旭表示，西門子致力於透過數位轉型協助產業及環境實現永續發展，節能減碳是全球重視的趨勢議題，在能源轉型的過程中，完善的電網建設和儲能基礎設備，是穩固產業運轉的基礎條件，非常榮幸與長利和威力共同開發儲能系統，提供用戶端穩定供電的解決方案。

長利科技儲能櫃技術領先，全套系統皆由長利在地化生產製造，包括電芯特性量測分群、儲能電池模組組裝、電控箱組裝、儲能電池櫃組裝等，從電芯製造生產到電池模組組裝測試、電池機櫃組裝測試、貨櫃安裝測試、案場施工再到維運服務，皆由長利自行執行，具在地化優勢和高機動性。

在安全性方面，長利科技於 2020 年 9 月透過台灣適多博公司取得工研院授權「具有大電流放電能力之鋰離子二次電池」多國專利 (中華民國專利證號 I270994) 和 STOBA® 耐高溫快充材料等。

長利科技進一步說明，電池加入 STOBA® 技術，具多重保護機制，除有效抑制電池熱爆走，對輕微的微短路所引發的自放電現象也可有效提升，安全性優於其他類型電池，也大幅降低電池材料的放熱量，通過穿刺實驗 Nail Test，有效增加電池循環壽命。

此外，工研院目前也正在協助長利科技電池系統案場依據國家標準 CNS 62933-5-2 執行安全評估和現場允收試驗，檢視各子系統經安裝整合後的儲能系統，包括電力轉換系統 PCS、電池系統和輔助系統等安全性，未來將持續透過精準量測，協助案場安全試驗和國家標準要求。