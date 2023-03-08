裕隆新鑫跨足綠電售電 首座儲能案場下半年投入台電交易

裕隆集團旗下企業金融公司新鑫今 (8) 日宣布，積極擴充綠能事業版圖，將跨足綠電售電，推出第一座儲能案場，並預計下半年投入台電電力交易平台。

新鑫從商用車租賃市占第一名跨足企業資融，透過融資優勢，快速開拓太陽能案場，今年更進一步啟動首座儲能和售電事業，從發電、儲能到售電，達成一條龍業務整合，

新鑫說明，跨領域投入再生能源產業已見成效，累計自有太陽能光電案場建置超過 300 座，總建置容量已達 100MW(百萬瓦)。

除持續擴充太陽能光電案場外，日前成立新鑫電力發展綠電售電業務，並布局儲電系統，將同步推進「發電、售電、儲電」三大業務，擴充綠能事業版圖。

因應 RE100 全球再生能源倡議，新鑫電力目標開發多元性的綠能供電來源，協助再生能源發電者及企業用戶在模式新穎的綠電交易中，克服複雜的電力轉供程序，成為淨零碳排、能源永續的 ESG 助攻手。

而在儲能方面，新鑫第一座儲能案場與國內知名重電機廠華城電機合作，於東部編定工業區建置容量 dReg 4MW 的儲能系統，以減少停機維修風險，確保設備穩定稼動，預計下半年投入台電電力交易平台，提供調頻備轉服務。

展望未來，新鑫說明，2024 年將併網輸電級儲能案場，參與台電電力交易平台「增強型動態調頻輔助服務 (E-dReg)」，屆時發電加儲電裝置容量將達 400MW。

新鑫是國內首家專營商用車融資租賃的公司，並於 2021 年完成公開發行，近年來策略轉型有成，現已跨足商用車、設備買賣、企業資融、微型企業、太陽能發電等產品，成為全方位企業金融公司。