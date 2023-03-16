北市首座電動巴士充電站啟用 導入飛宏快充充電樁

臺北市政府積極推動電動公車，北市首座電動公車快充充電站位於欣欣客運木柵二站調度場站 ，已於今年 2 月啟用，此座充電站採用飛宏 (2457-TW) 充電樁，電池電量可在 20 分鐘內充至 80%，大幅降低充電等待時間。

北市公運處表示，欣欣客運羅斯福路幹線正逐步導入電動公車，首批新車已於 2 月 24 日亮相上線服務，預計 3 月底前實現全線電動化，本批車輛由欣欣客運與成運汽車合作，配屬於欣欣客運木柵二站，為臺北市首度導入電動公車快充系統的充電場域。

新充電站在車輛於快充模式下，15-20 分鐘內可將電池電量自 20% 充至 80%，大幅降低充電等待時間，在不影響原有車輛調度及人工作業習慣下，增進車輛使用效率。

值得注意的是，此次充電站充電樁是由飛宏提供。飛宏表示，目前充電樁客戶主要涵蓋殼牌、充電營運商 (CPO)、加油站轉通電營運商、停車場、商場等客戶，目前國內有住宅、台中市內車充、公車充電、商用車隊等。

飛宏看好 EV 充電樁發展，公司認為，今年殼牌充電樁訂單可望開始出貨，看好充電樁今年可望成長 2-3 倍，預計馳諾瓦未來 3-5 年占比將會持續上升，超過 5 成都有可能，可望成為未來主要成長動能。

欣欣客運木柵二站配合中央政策作為共享充電場域，留設充電席位供同業共享使用，其充電樁配有現行多數電動公車使用的 CCS1 介面，同業車輛臨時有充電需求，可即時就近充電，類似加油站的概念，增進便利性。

北市公運處大眾運輸科長張元榜補充，過去 1 個充電樁一次僅能充 1 輛公車，這次快充系統可 1 對多，欣欣客運木柵二站設有 5 個充電樁，就足以滿足 27 輛車的需求。