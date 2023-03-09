系統電設子公司電統能源工業 全力發展儲能業務

系統電 (5309-TW) 布局儲能業務多年，今 (9) 日宣布，為了提高儲能事業經營績效，進行組織調整及專業分工，旗下儲能事業將分割移轉至全資子公司電統能源工業，未來將能更專注發展儲能業務。

總經理謝東富表示，儲能發展已有多年，不過儲能營運與目前系統電 ODM 模式不大相同，為了提升儲能事業營運效率，因此將儲能事業分割至全資子公司。

謝東富表示，電統能源工耶將負責儲能電池櫃、UPS 不斷電系統鋰電池、資料中心 BBU 等儲能業務。系統電表示，分割後能在大電力管理產品與綠能工業儲能技術達到專業分工效果，也能提升營運績效與市場競爭力。

謝東富也提到，過往許多法人機構有興趣投資公司儲能事業，但由於仍屬於公司事業群難進行投資，如今儲能事業分割後，未來電統能源也不排除引進其他投資人。

系統電表示，分割案將於 4 月 27 日召開的股東會中討論，目前分割基準日暫定為 6 月 30 日，預計分割後，電統能源股本為 4.03 億元。

另一方面，系統電 2 月營收 2.94 億元，月減 0.25%、年增 26.6%，累計前兩個月營收 5.89 億元，年增 30.87%。

系統電去年第四季營收 9.2 億元，季增 3.4%、年增 32.4%，毛利率 25.4%，季增 2.6 個百分點、年增 0.9 個百分點，營益率 9.07%，季增 0.17 個百分點、年增 3.02 個百分點。

系統電去年營收 34.04 億元，年增 38.7%，毛利率 23.63%，年增 3.73 個百分點，營益率 8.93%，年增 5.53 個百分點，稅後純益 3.38 億元，年增 255%，每股純益 2.14 元。

