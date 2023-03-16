〈母親節商機〉遠百多家大店調櫃位 提前備戰母親節檔期

百貨上半年最大檔期母親節即將到來，各大百貨紛紛進行春季大改裝迎戰，連鎖百貨遠百 (2903-TW) 今 (16) 日指出，此次大手筆調整櫃位，信義 A13 持續引進重量級新櫃，主打全台獨家店，板橋大遠百 3、4 樓則進行 10 年來最大規模封樓改裝，遠百竹北目標親子客群調整櫃位，隨著疫情影響式微、內需消費動能續熱，有望繳出較去年同期成長的好成績。

遠百指出，時尚潮流產業不斷推陳出新的，尤其追逐潮流、展現個人風格成為 Z 世代族群購物時的重要指標，因此，遠百信義 A13 此次改裝強打輕奢個性時尚，引進日本東京 NEIGHBORHOOD 台灣首店，藉此引進潮男客群。

遠百 A13 也將於 3 月底引進具嘻哈元素和街頭趣味的 bossini.X，而台灣首櫃 Hot Toys、輕奢華珠寶 Art-18 均將陸續登場。

而板橋大遠百主攻風格女裝， 3、4 樓將進行 10 年來最大規模封樓改裝，希望在電商搶市的環境下，引進風格品牌一新耳目，包括設計師黃淑琦、Dleet、AX、niko and…，以及新北獨家櫃 studio CLIP。

遠百桃園搶攻聚餐商機，引進泰式料理頂級吃到飽品牌泰泰太夯全新開幕；遠百竹北店則在既有的親子客層中深耕，預計 4 月再引進 Little Garden 童鞋專櫃。

此外，台中大遠百自今日起開始展開母親節 VIP 預購開戰，以好美麗搶購團為提案，強打時尚精緻、質感新品、優雅格調和經典不敗選美重點單品，提前搶占消費大餅。

遠百前 2 月合併營收 61.86 億元，年增 4.05%，而去年全年稅後純益 19.3 億元，年增近 60%，每股純益 (EPS)1.37 元，每股將配發現金股利 1.1 元，配息率 80%，以昨日收盤價 22.6 元計算，現金殖利率近 4.9%。