金融股帶頭殺、台積電貼息 台股跌逾百點 失守15300點關卡

歐美銀行危機連環爆，台股今 (16) 日在金融股帶頭下殺、權王台積電 (2330-TW) 走跌拖累下，開盤小跌 53.34 點以 15334.25 點開出後，早盤跌幅一度擴大至 112 點，低點失守 15300 點關卡。

矽谷銀行 (SVB) 倒閉危機餘震未消，瑞士信貸傳出第一大股東拒絕注資，再度削弱股市多頭動能，台股今天以 15334 點開出後開低走低，早盤最低跌點逾 130 點，大盤指數下壓至 15237.80 點。

台積電今天除息 2.75 元，除息參考價為 508 元，但受瑞信事件干擾，拖累權王早盤股價翻黑，下跌 3 元股價低點下探至 505 元；大立光 (3008-TW) 除息 46 元，除息參考價為 2269 元，但不敵大盤空頭勢力，股價紅翻黑，低點下探 2250 元，同樣陷入貼息窘境。

金融股今天淪為資金提款機，台企銀 (2834-TW) 每股擬配發 0.34 元，股利創金融海嘯以來新低，股利縮水觸動失望性賣壓，早盤爆出 7.8 萬餘張成交量，盤中跌幅高達 8.5%，股價失守 13 元關卡。

金控股中壽險雙雄國泰金、富邦金盤中跌幅逼近 2%，國票金、開發金、中信金、新光金、玉山金、華南金、元大金也是資金調節標的，盤中跌幅超過 1%。

航運族群中，貨櫃三雄萬海、長榮、陽明盤中股價全數翻黑，航空雙雄長榮、華航盤中也有 1% 以上跌幅；本周剛掛牌的長榮航太也不敵大盤空頭壓力，盤中下跌 2.68%。

IC 設計族群相對抗跌，世芯 - KY 盤中大漲逾 6%，鈺太、祥碩、威鋒電子、譜瑞 - KY、天鈺在買單敲進下，推升盤中股價同步走揚。