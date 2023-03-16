瑞信CDS狂飆 法人憂與雷曼倒閉前雷同

瑞士第二大銀行瑞士信貸銀行 (Credit Suisse)(CS-US) 受到大股東宣示排除再挹注資金的衝擊下，股價狂瀉 20%，創歷史新低，元大投顧今 (16) 日對此指出，瑞信 CDS(信用違約交換 / Credit Default Swap) 已飆升至 300bps，與 2008 年雷曼兄弟倒閉前雷同，且資產規模達 7873 億瑞朗 (約 8424 億美元)，遠大於美國矽谷銀行的 2100 億美元，若步入矽銀後塵，恐對全球金融業造成嚴重衝擊，須密切關注後續的發展。

外媒報導，瑞士信貸的大股東沙烏地國家銀已排除再注資的可能性，投資人擔心其倒閉，甚至引發連鎖性的金融危機，重現過去雷曼風暴，全球股市系統性風險升溫。

元大投顧認為，瑞士信貸 CDS 飆升至 300bps，與 2008 年雷曼兄弟倒閉前雷同，主要反映連續數季的虧損，也顯示目前高利率環境，使多數金融業面臨營運壓力，尤其瑞士信貸資產規模達 7873 億瑞朗，若發生倒閉危機，恐對全球金融業造成嚴重衝擊。

統一投顧則指出，儘管美國聯準會推銀行定期融資計畫 (BTFP)，且瑞士央行喊話必要時為金融機構提供流動性， 短期有助減緩市場恐慌情緒，惟聯準會升息循環仍未終止，高利率對總體環境以及企業營運的負面效果持續顯現，再加上瑞信事件，高利率引發的系統性風險及和 hard landing(硬著陸) 壓力將如影隨行。