三陽去年獲利創高 EPS 3.93元 擬配息1.8元

三陽 (2206-TW) 今 (15) 日公布去 (2022) 年財報，全年稅後純益 34.4 億元，年增 75.06%，創歷年新高，每股純益(EPS)3.93 元，董事會通過每股將配發現金股利 1.8 元，配息率約 45.8%，以今日收盤價 39.8 元計算，殖利率 4.52%。

展望今年，三陽表示，目標二輪事業成為消費者心占率第一的機車品牌，將持續推更具競爭力的新產品、強化售後服務和零件供應系統，並拓展外銷新興市場如東協、非洲、中東和中南美市場等，預期今年銷量仍將增長。

而在四輪事業，三陽也訂下目標，每年以增加 1 款國產車、1 款進口車並導入 1 款高科技的電動車深耕台灣市場，今年 3 月初新款電動車現代 IONIQ6 線上預售僅 31 分鐘即完售 300 台配額，加上 Staria 旗艦豪華商務車和 CUSTIN 家用型 MPV 熱銷，且將再引進商用車 MIGHTY 新 5 噸級產品線、大改款的 KONA，全年銷售預估可挑戰 17300 台。

對於去年獲利衝高，三陽說明，過去 9 年著手引擎和車架平台整合、設立零件中心、進行通路改革，並搭配產品品質提升、推出搭載高階技術的新車款，逐步見成效並反映於近年的經營績效上。

三陽去年全年國內機車銷售數 25.5 萬台，年增 15.67%，市占率 34.8%，躍居機車市場冠軍寶座，而子公司南陽代理銷售的 Hyundai 現代汽車，銷售 15419 台，年增 14.8%。