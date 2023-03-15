〈合勤控法說〉今年國防設備營收將成長3倍 明年上看10億元

網通廠合勤控 (3704-TW) 今 (15) 日召開法說會，公司表示，今 (2023) 年國防設備營收可望較去年成長 3 倍，明年國防訂單挹注將更為明顯，國防營收可望上看 10 億元，優於 2021 年高點。

合勤控表示，公司國防相關主要出貨資安與雷達設備，這類設備毛利也較高，約 6-7 成，過往國防資安產品每年訂單約 2 億元，但去年整體國防營收僅 1 億元，預計今年可望成長至 4 億元水準，年增 300%，明年成長估更強勁。

另一方面，儘管合勤控預期近 1-2 季客戶將進入庫存調整期，但執行長楊國榮看好，下半年在 FWA、GPON 等動能推動下展望仍樂觀，其中 FWA 今年新客戶加入，以及新產品更換朝，預計今年 FWA 營收將會持續成長。

合勤控表示，FWA 需求近年在歐洲美國大量增加，公司自前年已在歐洲佈局，今年客戶將會導入新產品，且有新客戶下單，加上 FWA 已進入紐澳地區，今年可望放量出貨，FWA 業務將優於去年。

楊國榮認為，若將產品線成長做排名，除了光纖 PON 設備基期較低以外，FWA 就是今年重要成長因子，另外則是資安設備與 Wi-Fi 設備，預計新一代 Wi-Fi7 設備將在年底啟動出貨。

光纖佈局方面，合勤控表示，PON 將是未來寬頻主要動能，北美基建補貼帶動需求持穩，新興市場 2.5G PON 需求也樂觀，可望帶動今年 PON 設備出貨績效；光纖 OLT 方面，去年開始導入北美預計今年可望放量出貨。