〈光罩展望〉股東會紀念品別出心裁 還加碼抽股票活動

台灣光罩 (2338-TW) 執行長吳國精今 (15) 日表示，今 (2023) 年股東會紀念品別出心裁，選定台茶 18 號紅玉回饋股東，藉此推動地方創生，形成善的循環，股東會也將舉辦抽獎活動，只要持有 1 張以上股票的股東進入公司 ESG 活動網頁，就有機會在活動期間內抽到等值 1 張台灣光罩股票的活動獎品，現今市值逾 8 萬元。

台灣光罩預計今年 5 月 24 日舉辦股東會，公司為擴大社會參與精神，採用苗栗當地茶農種植的一斤約 3000 元的台茶 18 號紅玉作為股東會紀念品，吳國精表示，希望藉此支持當地的有機農業，推動地方創生，也將 ESG 精神延伸至生活。

台灣光罩竹南廠的新景觀花園落成，佔地超過千坪，吳國精也親自導覽，透過石頭、流水等自然造景，提供綠化環境給予員工，不僅實踐綠色生活，也將生活與工作結合，希望員工快樂工作。

台灣光罩近年將環境、社會及公司治理納入經營策略，除透過台灣光罩基金會輔助苗栗偏鄉小學的學習狀況，也照顧與關懷獨居老人，與台灣好基金會合作，參與有機飲食、土地教育與家鄉認同為架構的神農計畫。

近期也開始結合苗栗在地資源，透過採購當地小農所種植之農產品，應用在公司經營活動中，目前已將當地農民種植的有機蔬菜與茶葉用於員工餐廳與咖啡廳，並擴大合作方式，回饋給光罩的股東。