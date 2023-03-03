台灣光罩去年Q4獲利飆新高 全年EPS 3.37元

台灣光罩 (2338-TW) 今 (3) 日公告去年第四季財報，受惠本業續旺、業外挹注，稅後純益衝上 6.82 億元，季增 13.71%，年增 118.59%，每股稅後純益 3.27 元，雙雙創下單季歷史新高，全年每股稅後純益則達 3.37 元。

光罩董事會也通過去年盈餘分配案，將以盈餘配息 2.3 元，並以資本公積配息 0.2 元，每股共計配發 2.5 元現金股利，配發率達 72%，依現有股價計算，殖利率約 3%。

光罩去年第四季營收 19.71 億元，季減 4.71%，年增 16.01%，毛利率 27.19%，季增 1.01 個百分點，年增 2.93 個百分點，營益率 15.32%，季增 0.61 個百分點，年增 5.08 個百分點，稅後純益 6.82 億元，季增 13.71%，年增 118.59%，每股稅後純益 3.27 元。

光罩去年全年營收 77.41 億元，年增 27.38%，毛利率 27.11%，年增 3.92 個百分點，營益率 16.13%，年增 8.99 個百分點，稅後純益 7.04 億元，年減 40.65%，每股稅後純益 3.37 元。

光罩表示，去年受惠代工需求暢旺以及產品良率與生產效率提升，全年營收突破 70 億元，毛利率、營益率分別衝上 27%、16%，不論是合併營收與本業獲利均創歷年新高。

展望後市，光罩指出，去年 12 吋光罩營收佔比達 26%，55 奈米製程的光罩已進入量產，今年隨著 40 奈米製程完成客戶認證與投入量產，並著手開發 28 奈米光罩製程，在高階產品比重提升下，未來營收與獲利水準有機會持續提升。

另外，光罩也通過私募增資計畫，擬發行不超過 7500 萬新股，增資 60 億元，用於添購高階光罩設備與新廠房的建置計畫。

因應客戶高階光罩的急迫需求，光罩為求爭取時效，將在既有的新竹五廠旁，直接擴充建置光罩八廠，有利縮短建廠時程，新廠房無塵室總面積接近 900 坪，預計 2024 年底前完工，新廠建成後將移入 28/40nm 高階光罩產能，並視客戶訂單陸續移入新設備，有助營收與獲利表現持續創高。