〈財委會質詢〉2因素衝擊獲利 6公股董座默認今年股利會縮水

存股族要失望了! 公股金融構今 (2023) 年雖然仍會配發股利，但受到去年獲利下滑、股債投資虧損等因素衝擊，股利縮水已成定局，4 金控、2 銀行董座「默認」今年股利將比去年少。

立法院財委會今 (15) 日邀請財政部及所屬單位、轉投資事業等單位進行業務報告，國民黨立委賴士葆關切公股金融機構的股利政策。

賴士葆質詢時問「今年會發股利的舉手」，包括合庫金 (5880-TW)、第一金 (2892-TW)、華南金 (2880-TW)、兆豐金 (2886-TW)、彰銀 (2801-TW)、台企銀 (2834-TW) 等董事長均舉手表態會發股利，但被追問「今年股利會不會比去年還多」，6 位董事長則無人舉手，等於默認今年股利會縮水的事實。

在薪資調整部分，賴士葆說，因應物價上漲，政府允諾研議替軍公教調薪，去年 4 家金控、2 家銀行都有獲利進帳，是否會跟進軍公教調薪，也幫員工加薪？

對此，財政部長莊翠雲表示，包括台灣銀行、土地銀行、輸出入銀行薪酬待遇已跟軍公教人員脫鉤，因此是否調薪要看營運績效決定，其中台銀先前已經宣布調薪 5%。

至於其他 6 家民營化的公股銀是否調薪？莊翠雲則說，這部分也是依據營運績效決定，但希望能朝「正面方向」發展，言下之意對公股銀行調薪政策樂觀其成。

賴士葆質詢時更特別點名擔任銀行公會理事長的雷仲達，詢問去年有獲利的合庫銀會不會帶頭調薪？雷仲達強調，合庫金相當重視員工的福利，但不見得是以加薪的方式，但也說已經請財政部加發特別獎金，財政部也已經答應了。