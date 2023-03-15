【行情分析】今夜揭曉CPI數據，歐元/美元或迎來劇烈波動

請系好安全帶，未來幾天全球交投最活躍的貨幣對—歐元 / 美元可能劇烈波動。

歐元 / 美元在震蕩中進入新的一周，基本面因素推動匯價向上跳空。

上周五揭曉的美國就業數據喜憂參半，投資者下調了對聯準會采取更激進緊縮政策的預期，歐元 / 美元多頭占據主導地位。數據顯示，2 月份新增非農就業人數 31.1 萬，顯著低於 1 月向下修正後的 50.4 萬。而且，失業率意外上升至 3.6%，平均時薪環比漲幅 (0.2%) 不及預期。隨著美元下挫，歐元 / 美元大幅反彈，當日上漲 0.6%。

從技術面看，歐元 / 美元上下震蕩於 1.0500 支撐位和 1.0900 阻力位之間。從基本面看，由於歐洲央行和聯準會之間的政策分歧縮小，歐元多頭處於有利地位。本周，熱點事件和關鍵經濟數據將驅動市場動態變化。

周線圖上，歐元 / 美元保持區間波動，多頭和空頭仍將展開激烈爭奪，直到有基本面催化劑改變雙方的力量對比。

基本面回顧…

自 2023 年初以來，歐元兌多數 G10 貨幣升值。

歐元多頭繼續從歐洲央行升息押注中獲得力量，市場已基本定價歐洲央行本月將升息 50 個基點。而美國方面，投資者對聯準會 3 月及以後升息路徑的預期短短數日發生大幅逆轉。上周早些時候，鮑威爾的鷹派講話鼓舞了美元多頭，強化了聯準會在更長時間內維持高利率的預期。然而，上周五喜憂參半的就業報告（薪資增長放慢）削弱了這些押注。

此外，硅谷銀行危機給聯準會升息進程帶來阻力。為限制硅谷銀行倒閉事件的風險蔓延，聯準會可能不得不保持溫和步伐，這對美元多頭來說是個壞消息。

本周展望…

美國 CPI 和歐洲央行會議將為歐元 / 美元定下基調，然後下周我們將迎來聯準會議息會議。

美國定於周二發布最新通膨數據，市場預計 2 月 CPI 同比漲幅自 1 月份的 6.4% 回落至 6%。隨著能源價格下跌，通膨料繼續降溫，核心通膨率備受關注，可能對市場造成沖擊。如果通膨數據高於預期，將緩解美元近日的下滑勢頭。如果 CPI 讀數符合預期或低於 6% 的預期，可能會推升人們對聯準會放緩升息的預期。

然後，焦點轉向歐洲央行會議。人們普遍預期歐洲央行周四將宣布升息 50 個基點，尤其是在 2 月份歐元區核心 CPI 創歷史新高的情況下。市場將更多地關注有關 3 月會議過後升息力度的信息。歐洲央行最新經濟測也至關重要，其中包括對 2024 年和 2025 年通膨水平的預期，投資者可通過最新增長預測了解歐洲央行對今年經濟走勢的看法。如果歐洲央行展現 “鷹” 姿，將支持歐元多頭，而鴿派表態可能推動歐元再次走軟。

除此之外，還有其他一些數據可能影響本周歐元 / 美元的表現，包括周三歐元區 1 月工業產出和美國 2 月零售銷售、周四美國上周初請失業救濟人數、周五美國 2 月工業產出和 3 月消費者信心指數。

歐元 / 美元維持區間震蕩

日線圖上，歐元 / 美元寬幅波動於 1.0500 支撐位和阻力位（有兩層阻力位 1.0750 和 1.0800）之間。市場可能走出突破行情，但需要強有力的基本面催化劑。如果成功突破 1.0750，則可能升向 1.0800 和 1.0900；反之，如果匯價回落至 1.0650 下方，那麼歐元空頭目標看向 1.0500。

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