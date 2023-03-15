2月筆電出貨月增17%單月重返疫情前水準 3月續看增

研調機構 DIGITIMES 研究中心今 (15) 日表示，觀察今 (2023) 年 2 月全球前五大筆電品牌(不含蘋果)，因前月出貨基期較低，加上 2 月巿場回補部分存貨，單月筆電品牌廠出貨量月增 17%、達 811 萬台，出貨規模約回到疫情前水準，3 月在通路與料件庫存開始有效下降、品牌庫存回補與新品放量下，動能可望延續，月增幅上看 15%。

DIGITIMES 研究中心分析師蕭聖倫表示，2 月五大筆電品牌出貨排名出現變化，聯想受惠中國巿場回補庫存，出貨排名重回第一，惠普 (HPQ-US) 則因成熟巿場平價消費機銷售衰退較多，整體出貨略減，戴爾 (DELL-US) 表現亦略低於前月，但預期其商務訂單不會再顯著下降。

蕭聖倫分析，2023 年 1 月基期較低、2 月部分巿場出現庫存回補，使 2 月前五大品牌廠出貨出現較明顯反彈，且 1 月因通路庫存高於往年、農歷春節提早，導致出貨低於疫情前平均水準，並帶來較低基期。此外，搭載英特爾 (INTCUS) 第 13 代、超微 (AMD-US)Ryzen 7000 系列處理器的筆電新品陸續上巿，也有挹注動能。

總體而言，2 月五大筆電品牌廠出貨月成長 17%，月增幅度創近 8 個月來最高，並優於疫情前 2 月 (2017-2019 年) 平均約個位數成長表現，單月出貨量達 811 萬台，也與疫情前 2 月出貨水準接近，但與 2022 年同期相較仍衰退 34%，不過已較 2022 年 11 月至 2023 年 1 月間平均年減 45% 收斂。

在代工廠方面，蕭聖倫說，前三大代工廠 2 月筆電出貨量則僅較前月成長 1%，其中，緯創 (3231-TW) 因有來自聯想的新案，出現較大成長，使其成為 2 月表現最佳的代工業者。