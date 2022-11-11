疫後首度參展德國MEDICA 光鼎推開放式檢測平台

全球最大的醫療科技饗宴—德國杜塞道夫國際醫療器材展 (MEDICA) 將於 11 月 14 日至 17 日盛大登場，亞洲核酸產業技術服務及儀器開發商光鼎生技 (6850-TW) 疫後首度參展。

董事長蔡守冠今 (11) 日表示，公司近年積極拓展歐洲市場，累計前 10 月歐洲地區的營收年成長超過二成，品牌滲透率持續提升，本次將以「開放式檢測平台」為主軸，展出核心系列產品 Qsep 毛細管電泳儀器外，並搭配 Qexp 系列試劑套組作為實例，讓更多經銷夥伴了解開放式檢測平台之應用，盼更進一步擴大當地市占、推升營運成長。

本次展出的可攜式毛細管電泳系列儀 Qsep1-Lite，兼具技術與應用的優越性，並且榮獲今年度「台灣精品獎」的肯定。Qsep1-Lite 採直覺式軟體分析介面，讓一般民眾皆可自行進行檢測分析，非常適合現地檢測使用，打造專屬行動實驗室。以蝦病檢測為例，目前已經有許多國內養蝦戶採用此套解決方案。

在檢測試劑套組中，將展出包括今年 3 月取得歐盟 CE-IVD 認證的 Qexp-MDx Direct SARS-CoV-2 Detection Kit (CE-IVD)，是一種免萃取並採用口腔檢體作為前端樣品的檢測分析方式。

蔡守冠指出，光鼎生技致力於簡化及優化檢測流程，從試劑開發、基因擴增至檢測結果分析，提供全球檢測試劑開發商最佳解決方案，重點是，平台元件不相互綁定，可讓全球用戶在選擇合適的工具時有更大的彈性。

近年全球生醫產業聚焦大健康趨勢，看好包括傳染性疾病現地檢測、預防醫學、精準醫療、伴隨式診斷等議題，而歐盟居全球第二大檢測市場，光鼎生技核心產品將能有效應用於相關產品的開發及驗證流程中。

光鼎生技日前公告 10 月合併營收為 2,630 萬元，創今年單月新高，年增 19%；累計前 10 月合併營收達 1.73 億元，不僅創歷年同期新高，更幾乎追趕上去年全年水準，年增近 35%。若以地區計，前 10 月來自歐洲地區的營收占比雖僅約 5.4%，但年成長超過二成，其中又以本次 MEDICA 主辦國之德國的營收年成長達 63% 最為亮眼。

展望第四季，受惠品牌效益持續顯現，加上進入主力客戶備貨旺季，公司對全年營運表現抱持樂觀，有機會再創新高。