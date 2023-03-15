〈台股盤中〉美股反彈激勵 電子股回神大漲逾百點

台股受惠周二美股反彈，今 (15) 日同步反攻，在 IC 設計為首的半導體股帶動下，盤中一度大漲 166 點，最高來到 15526.73 點，不過，向上遇到 5 日線反壓後，盤中漲點收斂，回到 15500 點之下，而今日成交金額預估 2300 億元。

權值股今日普遍回溫，台積電、鴻海以及聯發科同步走揚，台達電、聯電更漲約 2%，IC 設計相關股價強勢，創意一度漲停，矽力 *-KY、世芯 - KY、譜瑞 - KY、力旺等均有 5% 左右的漲幅。

也是高價股指標之一的旭隼同樣大漲半根漲停，工具機雙雄亞德克 - KY、上銀均有約 3% 漲幅，另外，智邦、緯創也漲 3-4%、嘉澤、東元以及研華、微星等均漲逾 2%。不過，和碩跌逾 3%、臻鼎 - KY、采鈺、國巨等午盤股價走弱，是今日相對弱勢的電子指標。

貨櫃三雄也是今日盤面焦點，長榮宣布每股擬配息 70 元，不過今日開高後，午盤漲幅收斂，陽明在平盤上震盪，萬海股價則持續走弱。其餘傳產來看，華新漲逾 2%，表現較為亮眼，而潤泰雙雄則最為弱勢，潤泰新因為不配息，重挫跌停，潤泰全也跌逾 8%。

此外，生技族群今日回神，保瑞直奔漲停，承業醫、旭富、視陽等大漲逾 5%，中化生、藥華藥、高端疫苗、逸達等也漲價 3-4% 以上，族群股表現亮眼。