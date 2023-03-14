銀行股承受崩盤壓力 美國垃圾債券利差快速膨脹至5個月來最大

在垃圾債券市場中常作為指標準的洲際交易所 (ICE) 美國銀行高收益指數殖利率利差，自 10 月以來首次上漲超過 500 個基點。
該指數的期權調整價差 (OAS) 從周五 (10 日) 的 461 個基點擴大 42 個基點至周一 (13 日) 晚間的 503 個基點。
這是 2020 年 6 月新冠疫情初期以來的最大單日漲幅，也是金融市場的另一個跡象，反映矽谷銀行倒閉後全球銀行股崩盤帶來的壓力。
在垃圾債券市場中常作為指標準的洲際交易所 (ICE) 美國銀行高收益指數殖利率利差，自 10 月以來首次上漲超過 500 個基點。
該指數的期權調整價差 (OAS) 從周五 (10 日) 的 461 個基點擴大 42 個基點至周一 (13 日) 晚間的 503 個基點。
這是 2020 年 6 月新冠疫情初期以來的最大單日漲幅，也是金融市場的另一個跡象，反映矽谷銀行倒閉後全球銀行股崩盤帶來的壓力。
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