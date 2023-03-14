鉅亨美股雷達：市場關注即將發布的CPI數據 分析師上調摩根大通目標價

美股重要看點：

市場關注美國消費者物價指數 (CPI) 數據。美國 10 年期公債殖利率來到 3.63%。美股期貨週二 (14 日) 上升，道瓊期貨漲 0.59%，標普 500 期貨漲 0.70%，那斯達克 100 期貨漲 0.67%。

CPI 報告即將出爐，投資人關心該數據是否進一步證明物價壓力已觸頂。市場預期，美國 2 月整體通膨年增率將從前一月的 6.4% 下滑至 6%，月增率估從 0.5% 降至 0.4%，核心 CPI 月增率預估將穩定在 0.4% 左右。

幾天之內，美國經歷了史上第二大和第三大的銀行倒閉事件，這讓部分投資人相信，聯準會 (Fed) 將暫緩升息以確保金融穩定。不過，有「新債王」之稱的 DoubleLine Capital 創辦人兼執行長岡拉克 (Jeffrey Gundlach) 認為，即使銀行業的紛擾促使監管機構採取特別的支持行動，Fed 下周仍將小幅升息，但這或許也是最後一次。

美國前財政部長桑默斯 (Lawrence Summers) 週一受訪時則指出：「聯準會若不持續專注抑制通膨的目標至 2%，那將是一個嚴重的錯誤。下週升息 1 碼是合適的，儘管市況變化難料。」

如同眾多分析師看法，桑默斯也認為可能有更多金融餘震消息傳出。桑默斯提到：「當銀行感到緊張和害怕時就會減少放貸，就像現在一樣，必須看看後續如何發展，我相信會有更多的金融餘震。」

而野村證券 (Nomura) 週一發布報告預測，Fed 將於下週聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議上決定降息 1 碼並暫停量化緊縮 (QT)。

野村於週一的報告寫道，為了應對迫在眉睫的金融風險，預計聯準會 3 月將降息 1 碼，停止量化緊縮。標準普爾 500 指數的拋售表明聯準會需要採取更多措施來恢復對銀行體系的信心。

過去三天以來，MSCI 全球金融指數和 MSCI 新興市場金融指數的市值合計蒸發 4650 億美元。

長期大空頭、摩根士丹利策略師 Mike Wilson 周一建議，政府干預矽谷銀行後可能安撫股市，但至少在股市創下熊市新低以前，任何這類反彈都應該賣出。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 2 月 CPI 年率 (%)，前值 6.4

美國 2 月 CPI 月率 (%)，預估 0.4，前值 0.5

美國 2 月核心 CPI 年率 (%)，前值 5.6

美國 2 月核心 CPI 月率 (%)，預估 0.4，前值 0.4

重要個股動態：

加州一家上訴法院周一 (13 日) 推翻下級法院先前裁決，允許 Uber(UBER-US)、Lyft(LYFT-US) 在內等叫車或外送平台將旗下駕駛歸類為獨立的承攬業者，而非正式員工。

Uber 法務長 Tony West 透過聲明表示：「今日的裁決對 App 工人和數百萬支持第 22 號提案的加州人來說是一大勝利。全州的司機和快遞員都對該提案感到滿意，因為這不僅為他們帶來好處，也保留 App 獨特的靈活性。」

UBER 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

電動卡車新創公司 Rivian (RIVN-US) 周一 (13 日) 股價跌逾 3%，因有報導披露該公司正與亞馬遜 (AMZN-US) 協商取消雙方已達成的排他性條款，但從亞馬遜對該消息的反應來看，市場對 Rivian 可能反應過度了。

Wedbush 分析師 Dan Ives 表示，Rivian 若能終止該獨家協議，應是潛在正面因素，但市場仍有持懷疑論者，「華爾街似乎認為 Rivian 沒法邊走邊嚼口香糖。」他對 Rivian 股票的評級為買進，目標價為 25 美元。

RIVN 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

富國銀行分析師 Mike Mayo 週一 (13 日) 發佈的報告，將摩根大通 (JPM-US) 評級從「持平」上調至「增持」，並將其目標股價從 148 美元上調至 155 美元。

Mayo 指出，摩根大通能夠承受住經濟衰退的挑戰，因為該行具有健全的資產負債表。針對杠杆率、流動性和虧損來看，作為美國規模最大的銀行，摩根大通可說是全球金融危機以來去風險化的標竿。