〈中美晶集團展望〉環球晶徐秀蘭：今年營收「先低後高」 仍是正成長的一年

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 董事長徐秀蘭今 (4) 日表示，受客戶需求及能見度轉弱影響，上半年營收會稍微低一些，但隨著市場庫存去化，下半年營收會明顯回升，呈現「先低後高」，今年長約持續價量齊揚，2023 年仍是正成長的一年。

徐秀蘭認為，隨著客戶庫存已開始下滑，下半年營運將復甦、營收會明顯回升，呈現「先低後高」，全年稼動率則都會維持高檔水準，長約仍價量齊揚，2023 年還是正成長的一年。

徐秀蘭表示，2022 年從農曆大年初一收購世創失敗開始，但最後整體表現還不差，也同步在 6 國啟動擴廠、在美國投資新廠，美國建廠完成後，環球晶在歐美亞洲三洲都有 12 吋廠，且從長晶做到磊晶。

徐秀蘭指出，啟動新廠投資動心起念主因之一，是從世創收購案中觀察到，地緣政治壓力越來越大，要與同業做出最大差異化，就是將供應韌性極大化，受疫情、戰爭、地緣政治等因素影響，必須啟動「全球在地化」的新定位，這次擴廠後，環球晶將橫跨三大洲、在 9 國擁有 18 座工廠。

徐秀蘭說，2022 年營收繳出漂亮的成績單，但不代表 2023 年一路順遂，將面對更多可預期因素、但幅度超乎預期的困難，市場需求確定轉疲。

她指出，數月前、前次法說時均強調，除小尺寸外，其他產能維持滿載，但 12 月起，陸續聽到越來越多客戶談到庫存壓力往上游走，客戶需求及能見度開始變弱，近一半客戶希望能稍微給彈性，目前仍在盡量溝通討論中。

另一方面，徐秀蘭也說，匯率越來越難以預期，各國通膨影響也有不同狀態，且能源成本持續增加，許多國家電費都上漲，建廠人力也持續緊缺。

不過，徐秀蘭說，還是看到很多機會，12 月也有客戶簽長約，就算短期需求較弱，但許多客戶仍看好長期矽晶圓需求吃緊狀態不變，而運費也大幅下跌。

整體來說，徐秀蘭表示，對 2023 年還是非常正面看待，第一季受農曆春節因素影響，壓力確實較大，上半年可能會有較多客戶盼提供彈性協助，營收會稍微低一些。

徐秀蘭認為，隨著客戶庫存已開始下滑，下半年營運將復甦、營收會明顯回升，呈現「先低後高」，全年稼動率則都會維持高檔水準，長約仍價量齊揚，2023 年還是正成長的一年。