環球晶擬收購兆遠上海子公司 深化5G衛星產業布局

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 今(3)日宣佈，中國子公司昆山中辰以不超過人民幣 1 億元 (相當於新台幣 4.45 億元)，向兆遠其收購子公司上海召業 100% 股權，跨足鉭酸鋰及鈮酸鋰晶圓的寡佔市場，深化 5G 衛星產業布局。

環球晶有完整的半導體晶圓生產線，產品技術橫跨 CZ 及 FZ 製程。此次兆遠因財務因素，擬出售上海召凱全數股權，環球晶透過此次收購，可藉由在半導體晶圓的成功經驗。跨足鉭酸鋰及鈮酸鋰晶圓市場，在全尺寸、全規格、全應用的產品光譜外，新增特殊晶圓業務板塊。

上海召凱成立於 2000 年，主力產品是鉭酸鋰及鈮酸鋰晶圓，可應用於無線通訊及衛星產業中關鍵元件的聲波濾波器，擁有從長晶到拋光的一貫製程，並通過客戶認證。

環球晶指出，隨著 5G 商業化速度增加，電信業者持續布建 5G 設備、深化滲透率，除智慧手機效能表現要求，資料傳輸量也增加，新興國家也持續發展 LTE，加上各國衛星太空競賽，可廣泛應用在各種無線通訊系統、全球衛星定位系統接收器與導航系統上的濾波器整體市場，也將持續成長，對關鍵材料鉭酸鋰及鈮酸鋰晶圓需求也將進一步增加。

環球晶表示，以半導體領域深耕多年，具備優異管理經驗及綿密的全球銷售渠道，策略聯盟橫跨半導體產業鏈上下游，可充分發揮各自優勢，以擴大綜效。