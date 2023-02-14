〈中華電新春展望〉三大事業體持續成長 5G用戶滲透率再增1成

中華電 (2412-TW) 今 (14) 日舉行新春餐敘，展望今年，董事長謝繼茂表示，除了延續去年行動服務及固網寬頻業務穩定成長外，三大事業體業績持續成長，期望 5G 用戶滲透率成長趨勢與去年相當，甚至提升 1 成。

根據國家通訊傳播委員會 (NCC) 資料顯示，截至去年底，中華電總用戶數約 1103.9 萬戶，其中 4G 用戶數約 859 萬戶、5G 約 244.8 萬戶。謝繼茂提到，今年 5G 用戶成長趨勢會與去年相當，目標是希望滲透率能再提升 1 成。

總經理郭水義指出，5G 應用不侷限在消費客戶，尤其企業客戶應用更廣泛，同時推升企業客戶營收比重逐漸增加，未來趨勢會是 B2B2C。

謝繼茂表示，去年公司轉型升級成功，在全體員工努力下，交出每股純益 4.71 元的亮眼成績單，今年公司將以「永續 x 5G x 創新轉型」的策略主軸迎向挑戰，並持續將 ESG 融入企業日常。

中華電去年啟動以「客戶為中心」的價值創造組織架構，由個人家庭、企業客戶、國際電信三大事業群聚焦業務拓展，結合網路技術、資訊技術、電信研究院三大技術群，強化營運與技術賦能。

另外，積極帶動創新轉型，拓展包括元宇宙、生成式 AI 智慧醫療助理、智慧生活、資安、運動賽事轉播、文化及娛樂展演等創新應用商機，打造新的成長動能。此外也將推動「打造人才庫」、「打造技術庫」、「打造標準藍圖」技術三鑰。

郭水義強調，去年取得亞太電信 900MHz 低頻的 20MHz 頻段，維持國內 5G 最大連續頻寬區塊、最佳涵蓋及最多基地台的優勢，並獲得國際權威測速機構 Speedtest 與 Opensignal 台灣 5G 網速第一的認證，而今年國內電信市場預期將因同業合併而出現新的競爭局勢，但已經做好準備，有信心以優異的網路及服務品質，持續在變動的環境下維持市場領先地位。

他進一步說，去年積極推動各項 ESG 行動，成果備受國內外肯定，今年將持續全方位深耕 ESG 永續發展，包括在環境面會規劃簽署 CPPA 長約、集團全範疇碳排查、實施內部碳費及碳費基金、推動供應鏈減碳、及領先佈局 IOWN 全光網路。

社會面上把員工視為最重要的資產，積極攬才及留才，並規劃啟動「女力衡星計畫」，建構多元、共融、平等、包容的友善職場環境，打造幸福企業；同時，公司將持續加強鄉村網路建設，透過優質高速的資通訊服務，彌平數位落差，並數位賦能百工百業，落實科技為善的理念。

治理方面，中華電將責任投資原則導入短期資金用運管理，透過金融工具，攜手財務面交易往來夥伴一同落實 ESG；導入資料治理制度，系統性的提升資料應用價值，同時結合資安、個資及隱私保護，除有助於公司獲取資料最大效益外，並促進利害關係人之利益。