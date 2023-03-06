盤中速報 - 新興(2605)急跌-2.4%報26.45元，成交4,646張

新興(2605-TW)近5分K跌速2.4%，06日09:03報26.45元，成交4,646張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

新興(2605-TW)近5日股價上漲5.06%，所屬產業為航運業，相關運輸類指數上漲2.25%。台灣加權指數上漲0.67%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+3,871 張
  • 外資買賣超：+49 張
  • 投信買賣超：+2,850 張
  • 自營商買賣超：+972 張
  • 融資增減：+3,182 張
  • 融券增減：+1,182 張

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