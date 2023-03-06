盤中速報 - 新興(2605)急跌-2.4%報26.45元，成交4,646張

新興(2605-TW)近5分K跌速2.4%，06日09:03報26.45元，成交4,646張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
新興(2605-TW)近5日股價上漲5.06%，所屬產業為航運業，相關運輸類指數上漲2.25%。台灣加權指數上漲0.67%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+3,871 張
- 外資買賣超：+49 張
- 投信買賣超：+2,850 張
- 自營商買賣超：+972 張
- 融資增減：+3,182 張
- 融券增減：+1,182 張
最新相關新聞
新興(2605-TW)近5分K跌速2.4%，06日09:03報26.45元，成交4,646張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
新興(2605-TW)近5日股價上漲5.06%，所屬產業為航運業，相關運輸類指數上漲2.25%。台灣加權指數上漲0.67%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+31.57%
$13,157
原投組報酬率
+22.86%
$12,286
投組標的成分
40%
3141
20%
3027
20%
2732
10%
6231
10%