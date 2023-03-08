盤中速報 - 中化生(1762)急跌-2.6%報71.0元，成交994張

中化生(1762-TW)近5分K跌速2.6%，08日09:05報71.0元，成交994張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
中化生(1762-TW)近5日股價上漲10.77%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數上漲0.74%。台灣加權指數上漲2.28%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,624 張
- 外資買賣超：+2,358 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+266 張
- 融資增減：+406 張
- 融券增減：+41 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+38.28%
$13,828
原投組報酬率
+28.91%
$12,891
投組標的成分
40%
6235
20%
5425
20%
8222
10%
3013
10%