盤中速報 - 中化生(1762)急跌-2.6%報71.0元，成交994張

中化生(1762-TW)近5分K跌速2.6%，08日09:05報71.0元，成交994張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

中化生(1762-TW)近5日股價上漲10.77%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數上漲0.74%。台灣加權指數上漲2.28%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+2,624 張
  • 外資買賣超：+2,358 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+266 張
  • 融資增減：+406 張
  • 融券增減：+41 張

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