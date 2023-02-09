盤中速報 - 合一(4743)急跌-2.56%報288.0元，成交7,327張

合一(4743-TW)近5分K跌速2.56%，09日09:47報288.0元，成交7,327張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
合一(4743-TW)近5日股價上漲10.56%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲5.92%。櫃買指數上漲3.13%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,780 張
- 外資買賣超：+1,304 張
- 投信買賣超：+181 張
- 自營商買賣超：+295 張
- 融資增減：+648 張
- 融券增減：-129 張
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投組標的成分
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