盤中速報 - 合一(4743)股價拉至漲停，漲停價303.0元，成交2,752張

合一(4743-TW)20日09:00上漲27.5元，股價漲停報303.0元，委買282張，成交2,752張。
主要業務為新藥開發。所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數近5日下跌1.34%。
合一(4743-TW)近5日股價下跌5%，櫃買指數上漲1.09%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2,083 張
- 外資買賣超：-1,364 張
- 投信買賣超：-550 張
- 自營商買賣超：-169 張
- 融資增減：+445 張
- 融券增減：+18 張
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