欣興去年獲利創新高 年增1.14倍 每股純益達20.08元

欣興 (3037-TW) 在率先投資 ABF 載板生產的有利挹注下，今 (21) 日公布的 2022 年財報，全年稅後純益 296.19 億元，創新高，年增 1.14 倍，每股純益 20.08 元，明天欣興將召開法人說明會，對於第一季營運展望將提出進一步說明。

欣興 2022 年第四季營收 366.9 億元，毛利率 34.73%，季減 3.45 個百分點，年增 7.03 個百分點，稅後純益 73.6 億元，季減 14.04%，年增 47.32%，每股純益 4.99 元。

欣興 2022 年全年營收 1404.89 億元，毛利率 35.9%，年增 13.27 個百分點，後純益 296.19 億元，創新高，年增 1.14 倍，每股純益 20.08 元。欣興的 2022 年全年獲利也將稱霸整體上市櫃 PCB 廠。

欣興 2022 年全年營收 1404.89 億元改寫新高，年增 34.36%，並且與臻鼎 - KY(4958-TW) 同列爲唯二兩家年營收突破千億元的 PCB 台廠，而全年財報每股純益 20.08 元，符合法人預期，但是外資券商最新對 ABF 載板供需模型更新，認為從現在到 2025 年，ABF 載板市場將供過於求，第一季訂價將下滑 10-15%，對欣興股價表現抱持觀望態度。

同時，臻鼎 - KY 新開的 ABF 生產線也將在今年開出產能，對於 ABF 市場價格可能形成不利影響，這也有待明天欣興法人說明會提出說明。

欣興股價今天收盤上漲 1 元或 0.73%，收盤價報 137.5 元，三大法人今天合計賣超欣興 2139 張。