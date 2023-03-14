盤中速報 - 王品(2727)急跌-3.04%報270.5元，成交1,907張

王品(2727-TW)近5分K跌速3.04%，14日09:06報270.5元，成交1,907張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
王品(2727-TW)近5日股價下跌7.72%，所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數下跌7.2%。台灣加權指數下跌1.29%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,446 張
- 外資買賣超：+3,672 張
- 投信買賣超：-653 張
- 自營商買賣超：-573 張
- 融資增減：+21 張
- 融券增減：-123 張
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AI優化後報酬率
+19.02%
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原投組報酬率
+11.99%
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投組標的成分
40%
2636
20%
5258
20%
6245
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