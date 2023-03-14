盤中速報 - 王品(2727)急跌-3.04%報270.5元，成交1,907張

王品(2727-TW)近5分K跌速3.04%，14日09:06報270.5元，成交1,907張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

王品(2727-TW)近5日股價下跌7.72%，所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數下跌7.2%。台灣加權指數下跌1.29%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+2,446 張
  • 外資買賣超：+3,672 張
  • 投信買賣超：-653 張
  • 自營商買賣超：-573 張
  • 融資增減：+21 張
  • 融券增減：-123 張

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