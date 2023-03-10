盤中速報 - 王品(2727)急跌-2.03%報266.0元，成交1,173張

王品(2727-TW)近5分K跌速2.03%，10日09:14報266.0元，成交1,173張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
王品(2727-TW)近5日股價下跌5.25%，所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數下跌3.14%。台灣加權指數上漲1.1%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,552 張
- 外資買賣超：+2,082 張
- 投信買賣超：-383 張
- 自營商買賣超：-147 張
- 融資增減：-9 張
- 融券增減：-71 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+14.39%
$11,439
原投組報酬率
+5.07%
$10,507
投組標的成分
40%
4977
20%
2359
20%
2413
10%
2457
10%