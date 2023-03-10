盤中速報 - 王品(2727)急跌-2.03%報266.0元，成交1,173張

王品(2727-TW)近5分K跌速2.03%，10日09:14報266.0元，成交1,173張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

王品(2727-TW)近5日股價下跌5.25%，所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數下跌3.14%。台灣加權指數上漲1.1%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,552 張
  • 外資買賣超：+2,082 張
  • 投信買賣超：-383 張
  • 自營商買賣超：-147 張
  • 融資增減：-9 張
  • 融券增減：-71 張

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