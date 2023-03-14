盤中速報 - 凡甲(3526)急拉2.48%報144.0元，成交59張

凡甲(3526-TW)近5分K漲速2.48%，14日09:06報144.0元，成交59張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

凡甲(3526-TW)近5日股價下跌0.35%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數下跌0.84%。櫃買指數下跌2.57%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+279 張
  • 外資買賣超：+176 張
  • 投信買賣超：+136 張
  • 自營商買賣超：-33 張
  • 融資增減：-280 張
  • 融券增減：+2 張

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