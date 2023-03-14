盤中速報 - 凡甲(3526)急拉2.48%報144.0元，成交59張

凡甲(3526-TW)近5分K漲速2.48%，14日09:06報144.0元，成交59張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
凡甲(3526-TW)近5日股價下跌0.35%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數下跌0.84%。櫃買指數下跌2.57%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+279 張
- 外資買賣超：+176 張
- 投信買賣超：+136 張
- 自營商買賣超：-33 張
- 融資增減：-280 張
- 融券增減：+2 張
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AI優化後報酬率
+30.06%
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原投組報酬率
+20.92%
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投組標的成分
40%
2636
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