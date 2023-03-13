鉅亨速報 - Factset 最新調查：華碩(2357-TW)EPS預估下修至15.52元，預估目標價為225元

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對華碩(2357-TW)做出2023年EPS預估：中位數由22.93元下修至15.52元，其中最高估值25.05元，最低估值7.79元，預估目標價為225元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|25.05
|30.15
|最低值
|7.79
|21.05
|平均值
|15.51
|25.53
|中位數
|15.52
|25.08
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|507,505,405.07
|555,436,141.18
|最低值
|435,398,977.58
|433,225,234.45
|平均值
|469,069,382.49
|493,493,604.26
|中位數
|462,692,116.83
|492,558,931.68
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2019年
|2018年
|EPS
|19.78
|59.98
|16.34
|5.7
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|537,191,932
|535,238,735
|351,330,493
|354,187,665
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/2357/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。