〈華碩法說〉上半年庫存估再降100-200億元 Q2底可望回到健康水位

品牌大廠華碩 (2357-TW) 近幾季積極強化庫存管理，根據最新財報顯示，去年底庫存金額再降至 1327.73 億元，較去年第三季底大減 417.33 億元、約 23.9%，共同執行長胡書賓今 (10) 日表示，估恢復健康水位仍要到今年第二季底，因此華碩上半年仍設定庫存降低 100-200 億元的目標。

胡書賓說，雖然華碩庫存調整在去年第四季已經接近尾聲，但不可否認的是，市場需求仍低迷，因此今年上半年仍將持續採取積極措施，待庫存達到一定健康水準，才可望逐步拉升新世代產品比重，認為下半年整體營運、毛利率才可望明顯改善。

華碩庫存壓力大幅降低，回顧去年第二季底，當時華碩庫存金額衝破 2000 億元大關，達到 2061.93 億元歷史新高，當時公司就緊急採取積極的強化庫存管理措施，將庫存水準一步步降低，觀察去年第三季底降至 1745.06 億元後，去年底再降至 1327.73 億元，高點以來降低逾 734.2 億元庫存，而去年底華碩存貨周轉天數也從第三季底的 148 天降為 130 天。

從各地區市場展望觀察，胡書賓分析，歐美市場動能目前仍處在最低潮，亞太地區也跟隨歐美地區有一個季度遞延，進入動能低潮，不過相對而言，中國地區衰退幅度較低，因此可正面期待中國解封，扮演帶動亞太、歐美經濟體回升的重要角色，並認為第二季 618 購物節將是重要觀察指標。