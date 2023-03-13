鉅亨速報 - Factset 最新調查：華夏(1305-TW)EPS預估下修至1.87元，預估目標價為28.25元

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對華夏(1305-TW)做出2023年EPS預估：中位數由2.01元下修至1.87元，其中最高估值3.15元，最低估值-0.1元，預估目標價為28.25元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|3.15
|2.75
|最低值
|-0.1
|2.38
|平均值
|1.85
|2.55
|中位數
|1.87
|2.53
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|19,150,000
|19,565,000
|最低值
|14,203,000
|14,139,000
|平均值
|16,560,000
|17,210,666.67
|中位數
|17,061,500
|17,928,000
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|4.25
|2.95
|1.22
|2.52
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|20,221,524
|13,733,148
|15,117,855
|15,192,621
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/1305/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。